Assegno unico universale per i figli verso il Decreto attuativo | quali sono le ultime novità

C'è un'importante novità per l'Assegno unico universale per i figli. Questa misura, che ingloberà al suo interno diverse agevolazioni per le famiglie, sarà infatti attiva a partire dal 1° gennaio 2022. Ecco come funzionerà. Assegno unico per i figli, via libera al Decreto attuativo in Consiglio dei Ministri L'Assegno unico universale per i figli si avvicina sempre di più alla sua concretizzazione. Il testo di questa misura è infatti stato approvato favorevolmente e senza modifiche dalle Commissioni parlamentari. Il Consiglio dei Ministri ha così dato il via libera in modo definitivo al Decreto attuativo che lo ...

elenabonetti : L’assegno unico e universale è stato approvato in via definitiva. È un giorno importante che segna la scelta di con… - ivanscalfarotto : Il consiglio dei Ministri ha approvato in via definita l’Assegno unico e universale. Dalla Leopolda alla Gazzetta U… - marcodimaio : Approvato in via definitiva dal governo l’assegno unico e universale. Un passo storico per il nostro paese nel sost… - candelori_anna : RT @elenabonetti: L’assegno unico e universale è stato approvato in via definitiva. È un giorno importante che segna la scelta di concretez… - ProDocente : Assegno unico al via, da quando le domande? -