Ascolti TV | Giovedì 23 dicembre 2021. The Voice Senior cresce (19.8%) e strapazza Caduta Libera (12.1%), Rai2 al 6% con il film di Natale, sale MasterChef (3.2%)

Nella serata di ieri, Giovedì 23 dicembre 2021, su Rai1 The Voice Senior dalle 21:41 alle 00:09 ha conquistato 3.736.000 spettatori pari al 19.8% di share. Su Canale5 Caduta Libera Campionissimi dalle 21:44 alle 00:37 ha incollato davanti al video 2.084.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Rai2 Un Natale senza tempo ha interessato 1.319.000 spettatori (6%). Su Italia1 Now You See Me 2 – I maghi del crimine ha raccolto 1.180.000 spettatori pari al 5.8%. Su Rai3 Città Segrete è visto da 1.204.000 spettatori (5.7%). Su Rete4 The Family Man totalizza un a.m. di 826.000 spettatori (4.2%). Su La7 Speciale Piazzapulita registra 1.066.000 spettatori con il 5.1%.

