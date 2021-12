Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 23 dicembre 2021 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 23 dicembre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la puntata di The Voice Senior ha totalizzato 3736 spettatori (19.76% di share) nel primo episodio e 4530 (24.51%) nel secondo episodio; su Canale5 il game show Caduta Libera Campionissimi ha avuto 2084 spettatori, 12.08% di share. Il film Now You See Me su Italia1 ha intrattenuto in media 1180 spettatori (5.84%); su Rai2 il film Un Natale senza tempo ha totalizzato 1319 spettatori (6.05%), mentre il programma Città segrete su Rai3 ne ha portati a casa 1204 (5.74%). Su Rete4 il film The Family Man ha totalizzato 826 spettatori (4.24%) e su La7 il ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 24 dicembre 2021)tv: idei programmi più visti di23, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata di The Voice Senior ha totalizzato 3736 spettatori (19.76% di share) nel primo episodio e 4530 (24.51%) nel secondo episodio; su Canale5 il game show Caduta Libera Campionissimi ha avuto 2084 spettatori, 12.08% di share. Il film Now You See Me su Italia1 ha intrattenuto in media 1180 spettatori (5.84%); su Rai2 il film Un Natale senza tempo ha totalizzato 1319 spettatori (6.05%), mentre il programma Città segrete su Rai3 ne ha portati a casa 1204 (5.74%). Su Rete4 il film The Family Man ha totalizzato 826 spettatori (4.24%) e su La7 il ...

