Ascolti Tv analisi 23 dicembre 2021 | “The Voice Senior” cresce | Scotti in “Caduta Libera” Il film di Rai2 batte Angela Fa meglio “MasterChef”

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 24 dicembre 2021)Tv al top: Tg1 a 5,073 milioni e 24,4%; I Soliti Ignoti a 4,661 milioni e 20,6%, L’Eredità 4,2 milioni e 23,3%. Tg5 3,947 milioni e 18,74% Theanticipato di un giorno su Rai1, contro il game show di Gerrysu Canale5. E quindi uno speciale di Corrado Formigli su La7, il secondo appuntamento disu SkyUno, le Città Segrete di Albertosulla terza rete. Serata ricca di opzioni, quindi, quella di giovedì 23, con in griglia anche tre: su Italia 1 la pellicola Now Yu see me 2, suil titolo family Un Natale senza tempo, su Rete4 il classico natalizio The Family Man.tv prima serata Lo show di Rai1, The, con ...