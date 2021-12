Arisa e Vito Coppola stanno insieme? “Ci stiamo vivendo, lei mi ha stravolto” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Cosa è accaduto tra Arisa e Vito Coppola dopo la vittoria a Ballando con le Stelle? La cantante ed il ballerino si starebbero continuando a frequentare e proprio Coppola in una intervista a Fanpage.it ha svelato la loro intenzione di viversi giorno per giorno senza l’ansia di dover etichettare a tutti i costi il loro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 24 dicembre 2021) Cosa è accaduto tradopo la vittoria a Ballando con le Stelle? La cantante ed il ballerino si starebbero continuando a frequentare e proprioin una intervista a Fanpage.it ha svelato la loro intenzione di viversi giorno per giorno senza l’ansia di dover etichettare a tutti i costi il loro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA ?? ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - blogtivvu : Arisa e Vito Coppola stanno insieme? “Ci stiamo vivendo, lei mi ha stravolto” #ballandoconlestelle - janealmare : Volevo comunicarvi che nel frattempo ho vinto anche io perché loro stanno palesemente insieme anche se fanno i mode… -