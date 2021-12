Appello dell'Associazione Pluto e Silvestro: 'Venite a trovarci, un cane è per sempre' (Di venerdì 24 dicembre 2021) URBINO - Il canile di Ca' Lucio di Urbino, di proprietà dell'unione montana Alta Valle del Metauro, è gestito tramite convenzione dall'Associazione onlus gli Amici di Pluto e Silvestro. La ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 24 dicembre 2021) URBINO - Il canile di Ca' Lucio di Urbino, di proprietà'unione montana Alta Valle del Metauro, è gestito tramite convenzione dall'onlus gli Amici di. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Appello dell Appello dell'Associazione Pluto e Silvestro: 'Venite a trovarci, un cane è per sempre' URBINO - Il canile di Ca' Lucio di Urbino, di proprietà dell'unione montana Alta Valle del Metauro, è gestito tramite convenzione dall'associazione onlus gli Amici di Pluto e Silvestro. La coordinatrice è Giovanna Foglietta che da oltre 20 anni è in questo ...

Casillo (Confcommercio Crotone): "Occorre il giusto senso di responsabilità" ...chiede il presidente di Confcommercio Crotone Antonio Casillo che ha inoltre lanciato un appello ... dal punto di vista economico, il periodo più importante dell'anno; inoltre, gli acquisti di Natale, ...

Coronavirus, l'appello ai cittadini dell'assessore Coletto: “Occorre l'impegno di tutti, adottiamo le misure di prevenzione” USL Umbria 2 I neo-sionisti di Israele, ossia la faccia "presentabile" del suprematismo ebraico I neo-sionisti sono tornati. Sia i suprematisti ebrei che quelli di destra. Basta non toccare la loro illuminazione. Sono meravigliosi, proprio come quelli di destra ...

Il Natale è un patrimonio comune: evitiamo di deturparlo Bene, occorre augurarsi al tempo stesso che il prezioso e ben retribuito lavoro della Commissaria e dei funzionari che a lei fanno capo sia dedicato in modo più mirato e costruttivo a raggiungere effe ...

