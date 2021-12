Antonella Clerici e il brutto ricordo in tv | «Quando sono rimasta incinta mi hanno fatto fuori»

Advertising

Ascolti 23 dicembre 2021. In prima serata su Rai1 The Voice Senior, il talent show condottoha ottenuto una media di 3.736.000 spettatori, share 19,8%. Su Canale5 la seconda puntata di Caduta Libera Campionissimi, il torneo condotto a Gerry Scotti 2.084.000 (12,1%). Su Rai2 ...Per non interferire con i programmi della vigilia di Natale il programma condotto dasi è trovato stavolta a competere a livello di ascolti con Caduta Libera - Campionissimi su ...Antonella Clerici oggi è alla guida di due programmi televisivi in casa Rai e anche la sua vita sentimentale a fianco di Vittorio Garrone va a gonfie vele. Situazione diversa da qualche ...Ecco quali sono stati gli show più visti della programmazione della particolare giornata di giovedì 23 dicembre secondo i dati Auditel ...