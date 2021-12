Andrea Zelletta commenta la crisi di Miriana al GF Vip: “Se ti piace qualcuno vai contro tutti!” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Andrea Zelletta ha commentato il messaggio aereo che il migliore amico ha voluto mandare a Miriana Trevisan mettendola in guardia sulla sua frequentazione con Biagio D’Anelli al Grande Fratello Vip. Zelletta commenta la crisi di Miriana al GF Vip L’ex concorrente della passata edizione (fatelo rientrare in Casa, vi prego), ha commentato in maniera ironica... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 24 dicembre 2021)hato il messaggio aereo che il migliore amico ha voluto mandare aTrevisan mettendola in guardia sulla sua frequentazione con Biagio D’Anelli al Grande Fratello Vip.ladial GF Vip L’ex concorrente della passata edizione (fatelo rientrare in Casa, vi prego), hato in maniera ironica... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Andrea Zelletta commenta la crisi di Miriana al GF Vip: “Se ti piace qualcuno vai contro tutti!” - bottinochiara_ : Cioè Andrea zelletta ha capito che per far parlare di sé deve dire la sua dopo un anno raga ce l'ha fattaaaaa - Mai_nessuno_ : Mi autocito e dico che tanto loro per fortuna se ne fregano delle cavolate che scrivete o delle centomila volte che… - Auro_27 : Un anno fa Andrea Zelletta sclerava per il regalo della sua ragazza affermando che oggi nasceva Gesù e dovrebbe ess… - cmqGiusi : Non c'entra nulla con il tweet ma appena ho letto Andrea Zelletta in tl ho pensato solo a questo momento… -