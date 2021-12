Andrea Pimpini fa il suo regalo di Natale: pubblica l’album “I’ll Stay by the Window” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Andrea Pimpini vuole fare un regalo di Natale ai suoi fan ma anche a chi non lo conosce: pubblica oggi il nuovo disco di inediti, “I’ll Stay by the Window”! Smart link: https://onerpm.link/801529113621 6 nuove canzoni, tutte in inglese, con temi di attualità ma anche d’amore e spensieratezza, che arrivano dopo il grande successo ottenuto all’estero. Testimone il fatto che Billboard ha inserito, i primi mesi del 2021, Andrea al vertice di una delle sue classifiche per ben 3 settimane di fila! https://www.billboard.com/charts/bandsintown-x-billboard-buzzing-livestream-artists/2021-03-27/ That Memory Merciless Killer Sitting on the Clouds I’ll Stay by the Window Ocean Eyes Good People ... Leggi su thegametv (Di venerdì 24 dicembre 2021)vuole fare undiai suoi fan ma anche a chi non lo conosce:oggi il nuovo disco di inediti, “by the”! Smart link: https://onerpm.link/801529113621 6 nuove canzoni, tutte in inglese, con temi di attualità ma anche d’amore e spensieratezza, che arrivano dopo il grande successo ottenuto all’estero. Testimone il fatto che Billboard ha inserito, i primi mesi del 2021,al vertice di una delle sue classifiche per ben 3 settimane di fila! https://www.billboard.com/charts/bandsintown-x-billboard-buzzing-livestream-artists/2021-03-27/ That Memory Merciless Killer Sitting on the Cloudsby theOcean Eyes Good People ...

Advertising

SenzaSuonoMusic : “I’ll Stay by the Window”, alla scoperta del nuovo album di Andrea Pimpini - NotizieAbruzzo : “I’ll Stay by the Window”, alla scoperta del nuovo album di Andrea Pimpini - Abruzzo_Eventi : “I’ll Stay by the Window”, alla scoperta del nuovo album di Andrea Pimpini - informazionecs : Andrea Pimpini fa il suo regalo di Natale: pubblica l’album, “I’ll Stay by the Window” -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Pimpini "I'll Stay by the Window", alla scoperta del nuovo album di Andrea Pimpini ROSETO DEGLI ABRUZZI " Il prossimo 24 Dicembre ed è già disponibile per il pre - save: https://onerpm.link/801529113621 il nuovo album del cantautore pescarese, Andrea Pimpini. L'artista ha scelto Roseto degli Abruzzi per presentare dal vivo il suo nuovo disco di inediti, "I'll Stay by the Window". Parallelamente all'uscita del disco, il 24 Dicembre entrerà ...

Andrea Pimpini presenta il nuovo disco, uscirà il 24 dicembre su tutte le piattaforme streaming Si può dire che Roseto degli Abruzzi sia stato l'unico Comune italiano ad aver accolto per diversi anni consecutivi il cantautore pescarese Andrea Pimpini. L'artista, perciò, ha scelto proprio la cornice di Roseto per presentare dal vivo il suo nuovo disco di inediti, ' I'll Stay by the Window '. L'album verrà pubblicato il prossimo 24 ...

Andrea Pimpini presenta il nuovo disco, uscirà il 24 dicembre su tutte le piattaforme streaming IlPescara “I’ll Stay by the Window”, alla scoperta del nuovo album di Andrea Pimpini "Voglio che ogni canzone sia valorizzata al massimo. Ogni canzone diventerà un estratto, quindi entrerà in radio e avrà un proprio videoclip musicale" ...

Andrea Pimpini fa il suo regalo di Natale: pubblica l’album, “I’ll Stay by the Window” 6 nuove canzoni che arrivano dopo il grande successo ottenuto all’estero. Testimone il fatto che Billboard ha inserito, i primi mesi del 2021, Andrea al vertice di una delle sue classifiche ...

ROSETO DEGLI ABRUZZI " Il prossimo 24 Dicembre ed è già disponibile per il pre - save: https://onerpm.link/801529113621 il nuovo album del cantautore pescarese,. L'artista ha scelto Roseto degli Abruzzi per presentare dal vivo il suo nuovo disco di inediti, "I'll Stay by the Window". Parallelamente all'uscita del disco, il 24 Dicembre entrerà ...Si può dire che Roseto degli Abruzzi sia stato l'unico Comune italiano ad aver accolto per diversi anni consecutivi il cantautore pescarese. L'artista, perciò, ha scelto proprio la cornice di Roseto per presentare dal vivo il suo nuovo disco di inediti, ' I'll Stay by the Window '. L'album verrà pubblicato il prossimo 24 ..."Voglio che ogni canzone sia valorizzata al massimo. Ogni canzone diventerà un estratto, quindi entrerà in radio e avrà un proprio videoclip musicale" ...6 nuove canzoni che arrivano dopo il grande successo ottenuto all’estero. Testimone il fatto che Billboard ha inserito, i primi mesi del 2021, Andrea al vertice di una delle sue classifiche ...