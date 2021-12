Allegri vs Adani, ci risiamo: nuova lite in diretta (VIDEO) (Di venerdì 24 dicembre 2021) Al termine di Juventus-Cagliari, Allegri e Adani non se lo sono mandate a dire; ecco cosa è successo tra l’allenatore e l’opinionista. Allegri vs AdaniLa Juventus ha chiuso l’anno calcistico con una vittoria, per due a zero, sul Cagliari; successo fondamentale per i bianconeri che, complici i passi falsi di Atalanta e Napoli, hanno riaperto completamente la corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Bonucci e compagni, grazie ai tredici punti conquistati nell’ultimo mese, sono a meno quattro dal quarto posto e a sole cinque lunghezze dal terzo. Situazione decisamente migliore rispetto a quella che si prospettava dopo la sconfitta interna con l’Atalanta. Il successo contro il Cagliari, firmato Morata e Bernardeschi, hanno portato novità importanti per Allegri. La prima riguarda, senza ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 24 dicembre 2021) Al termine di Juventus-Cagliari,non se lo sono mandate a dire; ecco cosa è successo tra l’allenatore e l’opinionista.vsLa Juventus ha chiuso l’anno calcistico con una vittoria, per due a zero, sul Cagliari; successo fondamentale per i bianconeri che, complici i passi falsi di Atalanta e Napoli, hanno riaperto completamente la corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Bonucci e compagni, grazie ai tredici punti conquistati nell’ultimo mese, sono a meno quattro dal quarto posto e a sole cinque lunghezze dal terzo. Situazione decisamente migliore rispetto a quella che si prospettava dopo la sconfitta interna con l’Atalanta. Il successo contro il Cagliari, firmato Morata e Bernardeschi, hanno portato novità importanti per. La prima riguarda, senza ...

