Allegri esonerato dalla Juventus? Arriva la clamorosa rivelazione (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dopo diciannove giornate di campionato possiamo dire come il ritorno di Allegri non sia stato completamente positivo. Allegri (Getty Images)La Juventus, dopo le difficoltà della scorsa stagione dove sono comunque Arrivati due trofei (coppa Italia e supercoppa), ha deciso di puntare nuovamente su Allegri; il tecnico toscano è stato uno dei protagonisti principali del ciclo di nove scudetti consecutivi dei bianconeri. La società, anche per questo, ha deciso di richiamarlo con l'idea di tornare immediatamente a dominare il calcio italiano. Missione, fino a questo momento, totalmente fallita; lo stesso Allegri, probabilmente, non si aspettava tutte queste difficoltà. Alla sosta natalizia, la Juventus è a meno quattro dal quarto posto e a sole cinque lunghezze dal terzo ... Leggi su juvedipendenza

artvworld : @fns_1926 @Simo777K @GoalItalia ma agnelli non esonera nessuno fino alla fine della stagione. non ha esonerato nemm… - vice1897 : @rjollat @AensAlbert @juventusfc In effetti, non abbiamo esonerato Marchesi, ma l'Avvocato avrebbe esonerato Allegri. Ok?? - maibollito : Dico solo che abbiamo esonerato, giustamente, allegri per i continui lanci lunghi su Ibra... #MilanNapoli - footballdata_fi : ?? @SerieA - giornata 18 ?? sabato 18 dicembre ?? 18.00 ??? 'Dall'Ara' - #Bologna ?? @DAZN_IT ?? @BfcOfficialPage -… - JuventusUn : #Cassano sicuro: “#Allegri esonerato se non batte questa squadra...' LA VERITA’? -