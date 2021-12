Advertising

MediasetTgcom24 : Alle Eolie il tradizionale tuffo della Vigilia di Natale: 'Qui è sempre estate' #eolie - blogandy2022 : RT @MediasetTgcom24: Alle Eolie il tradizionale tuffo della Vigilia di Natale: 'Qui è sempre estate' #eolie - 73Orlando73 : RT @MediasetTgcom24: Alle Eolie il tradizionale tuffo della Vigilia di Natale: 'Qui è sempre estate' #eolie - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Alle Eolie il tradizionale tuffo della Vigilia di Natale: 'Qui è sempre estate' #eolie - MediasetTgcom24 : Alle Eolie il tradizionale tuffo della Vigilia di Natale: 'Qui è sempre estate' #eolie -

Ultime Notizie dalla rete : Alle Eolie

TGCOM

Mi riferisco, in particolare,nostre Isolee, da insegnante, conosco benissimo le difficoltà ed i disagi che si vivono quotidianamente", dichiara in una nota la Sottosegretaria all'...Stamani grazie anche alla splendida giornata di sole con cielo e mare azzurro e soprattutto ben 14 gradi all'insegna dello slogan "è sempre estate" otto persone si sono tuffate dal ...Complici il sole e temperature non estive ma sicuramente non da periodo natalizio la Sicilia ha visto alcuni coraggiosi tuffarsi in acqua in vaerie spiagge come a MOndello (palermo) e a san Giovanni L ...A Salina, nelle Eolie, continua la tradizione del bagno in mare per Natale. Stamani grazie anche alla splendida giornata di sole con cielo e mare azzurro e soprattutto ben 14 gradi all’insegna dello s ...