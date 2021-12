Allarme Confcommercio: “Rincari e inflazione mettono a rischio i consumi delle famiglie” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Da Confcommercio arriva un nuovo Allarme riguardo gli effetti estremamente negativi dei Rincari della spesa energetica e dell’inflazione sui consumi delle famiglie italiane Un problema che, questo è quello su cui Confcommercio vuole che il Governo si concentri, non si chiuderà con la fine di quest’anno ma che potrebbe portare nel 2022 imprese e famiglie L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 24 dicembre 2021) Daarriva un nuovoriguardo gli effetti estremamente negativi deidella spesa energetica e dell’suiitaliane Un problema che, questo è quello su cuivuole che il Governo si concentri, non si chiuderà con la fine di quest’anno ma che potrebbe portare nel 2022 imprese eL'articolo proviene da Consumatore.com.

