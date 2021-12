All Together Now – Kids: a Natale Michelle Hunziker tiene compagnia al pubblico di Canale 5 (Di venerdì 24 dicembre 2021) In occasione della prima serata di Natale la gara canora condotta da Michelle Hunziker cambia interpreti e porta sul palco 15 bambini, tutti tra i 6 e i 12 anni, che si sfideranno di fronte alla storica giuria del programma composta da J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo. Lo speciale evento della trasmissione All Together Now – Kids va in onda a su Canale5 a partire dalle ore 21:30 circa per tenere compagnia a tutta la famiglia con una serata gioiosa accompagnata dalle splendide voci dei giovani interpreti. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica che potranno ascoltare i grandi successi della musica italiana ed internazionale interpretati dai giovani talenti scelti per sfidarsi. All Together Now – ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) In occasione della prima serata dila gara canora condotta dacambia interpreti e porta sul palco 15 bambini, tutti tra i 6 e i 12 anni, che si sfideranno di fronte alla storica giuria del programma composta da J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo. Lo speciale evento della trasmissione AllNow –va in onda a su5 a partire dalle ore 21:30 circa per tenerea tutta la famiglia con una serata gioiosa accompagnata dalle splendide voci dei giovani interpreti. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica che potranno ascoltare i grandi successi della musica italiana ed internazionale interpretati dai giovani talenti scelti per sfidarsi. AllNow – ...

Advertising

lvxbrumalis : un po' tristina alla vigilia come ogni anno ormai, spero di riuscire a fare qualcosa per tirarmi su oggi e sentire… - achiIIees : leggo in tl che tutt? stiamo passando un natale di merda mi fate sentire meno sola è ok we're all in this together - _kookieo : Yoongi a cui salta il Natale come a me, siamo proprio all in this together - _112481632 : #Giacomo_Voli voce dei #Rhapsody_of_Fire vince All Together Now 2021, orgoglio Mantovano! - ParliamoDiNews : All Together Now, Hunziker e Tatangelo: dolci retroscena, parla il vincitore #together #hunziker #tatangelo #dolci… -