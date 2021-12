All Together Now - Kids: a Natale in prima serata, i dettagli (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sabato 25 dicembre 2021, andrà in onda su Canale 5 uno speciale dell'apprezzato game show musicale All Together Now. Prodotto da Endemol Shine Italy, All Together Now - Kids arriverà proprio la sera di Natale per fare compagnia agli italiani. A condurre lo show sarà la padrona di casa Michelle Hunziker pronta a rallegrare una giornata tanto speciale come quella natalizia. Michelle Hunziker torna il 25 dicembre 2021 con All Together Now - Kids Sul palco di All Together Now - Kids ci saranno 15 bambini di età compresa tra i 6 anni e i 12 anni. Saranno proprio loro i protagonisti del game show in onda il 25 dicembre in prima serata su Canale 5. I giovanissimi talenti si esibiranno interpretando grandi successi della ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sabato 25 dicembre 2021, andrà in onda su Canale 5 uno speciale dell'apprezzato game show musicale AllNow. Prodotto da Endemol Shine Italy, AllNow -arriverà proprio la sera diper fare compagnia agli italiani. A condurre lo show sarà la padrona di casa Michelle Hunziker pronta a rallegrare una giornata tanto speciale come quella natalizia. Michelle Hunziker torna il 25 dicembre 2021 con AllNow -Sul palco di AllNow -ci saranno 15 bambini di età compresa tra i 6 anni e i 12 anni. Saranno proprio loro i protagonisti del game show in onda il 25 dicembre insu Canale 5. I giovanissimi talenti si esibiranno interpretando grandi successi della ...

