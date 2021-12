Algeria, i convocati della Coppa d’Africa: presenti gli “italiani” Bennacer e Ounas (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’Algeria ha diramato la lista dei 28 calciatori per la Coppa d’Africa. 2 di questi 28 sono calciatori che militano in Serie A, vale a dire Ismael Bennacer del Milan e Adam Ounas del Napoli. Ecco la lista completa. Portieri – M’Bolhi, Oukidja, Zeghba Difensori – Benlamri, Atal, Bensebaini, Mandi, Bedrane, Chetti, Tahrat, Tougai, Benayada, Halaimia. Centrocampisti – Bennacer (Milan), Bendebka, Zerrouki, Zorgane, Belkebla, Feghouli. Attaccanti – Mahrez, Bounedjah, Belaili, Slimani, Ounas (Napoli), Benrahma, Amoura, Boulaya, Brahimi. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’ha diramato la lista dei 28 calciatori per la. 2 di questi 28 sono calciatori che militano in Serie A, vale a dire Ismaeldel Milan e Adamdel Napoli. Ecco la lista completa. Portieri – M’Bolhi, Oukidja, Zeghba Difensori – Benlamri, Atal, Bensebaini, Mandi, Bedrane, Chetti, Tahrat, Tougai, Benayada, Halaimia. Centrocampisti –(Milan), Bendebka, Zerrouki, Zorgane, Belkebla, Feghouli. Attaccanti – Mahrez, Bounedjah, Belaili, Slimani,(Napoli), Benrahma, Amoura, Boulaya, Brahimi. SportFace.

