Alex Belli: “C’è chimica artistica anche con Rocco Siffredi” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Alex Belli, appena uscito dalla casa del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, ospite di ‘Casa Chi’, il programma di interviste condotto da Rosalinda Cannavò sui social ufficiali del magazine diretto da Alfonso Signorini, ha parlato, a lungo, del suo legame speciale con Rocco Siffredi, conosciuto durante l’avventura de ‘L’Isola Dei Famosi’. L’attore ha speso sempre parole di stima e affetto nei confronti della star del cinema a luci rosse: Io faccio moda, ma sono stato da lui, anche se siamo due mondi completamente diversi. Sono stato su da lui. Sai che abbiamo fatto L’Isola insieme. Nonostante tutti possano pensare che con Rocco tu possa parlare solo di certi discorsi, io ho fatto due mesi con lui di notte a tenere acceso il fuoco ed abbiamo parlato di tutt’altro. Lo rispetto è un grande ... Leggi su cityroma (Di venerdì 24 dicembre 2021), appena uscito dalla casa del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, ospite di ‘Casa Chi’, il programma di interviste condotto da Rosalinda Cannavò sui social ufficiali del magazine diretto da Alfonso Signorini, ha parlato, a lungo, del suo legame speciale con, conosciuto durante l’avventura de ‘L’Isola Dei Famosi’. L’attore ha speso sempre parole di stima e affetto nei confronti della star del cinema a luci rosse: Io faccio moda, ma sono stato da lui,se siamo due mondi completamente diversi. Sono stato su da lui. Sai che abbiamo fatto L’Isola insieme. Nonostante tutti possano pensare che contu possa parlare solo di certi discorsi, io ho fatto due mesi con lui di notte a tenere acceso il fuoco ed abbiamo parlato di tutt’altro. Lo rispetto è un grande ...

mattino5 : #GFVIP, Soleil e Alex Belli: questa sera l'attore è pronto a rientrare nella casa per un confronto ?? #Mattino5 - zazoomblog : Nuovi concorrenti in arrivo a gennaio al GF Vip: i nomi e il sequel di Alex Belli - #Nuovi #concorrenti #arrivo… - StraNotizie : Nuovi concorrenti in arrivo a gennaio al GF Vip: i nomi e il sequel di Alex Belli - maryskin_ : RT @Soleilandia: 'Anche i migliori attori hanno bisogno di un regista, visto che la sceneggiatura se l' è scritta Alex Belli insieme a Deli… - frangis105 : @forzaazzurri93 il suo carattere è un po’ così ed è per questo che piace, però oltre a questo lei ha anche tanti al… -