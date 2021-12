Alex Belli asfaltato anche da lei | sono volati stracci

(Di venerdì 24 dicembre 2021)è appena stato squalificato dal Grande Fratello Vip 6 per aver violato le norme anti Covid dato che ha abbracciato la moglie Delia.da fuori l’attore continua a far parlare di sé ed è addirittura statopubblicamente. Di cosa si tratta?-AltranotiziaIl gieffino, seppur sia uscito di recente dalla casa del Gf Vip, continua ad essere al centro del gossip e delle polemiche. Sabato 18 dicembre, l’ex attore di CentoVetrine è stato ospite a Verissimo ed è stato pubblicamente. Cosa è successo durante l’intervista?a Verissimo La storia die Delia Duran ormai è nota a tutti. ...

Lei voleva dare la sua opinione suma Signorini, ad un certo punto, le ha tolto la parola dicendole che solo lui poteva decidere chi poteva parlare e chi no, dopo di che, la poltrona della ...La seconda non è ancora certa ed è una donna legata già al GF Vip 6 e anche ad, sto parlando della Pantera del Sud America, lei stessa a Signorini aveva confessato di voler entrare in ...Alex Belli ha scritto sui social un messaggio indirizzato a Soleil Sorge dove è tornato a ribadire i suoi sentimenti.Salta fuori una verità molto dura riguardo ad un concorrente della casa del GF Vip. Alex Belli e le parole di un'ex ...