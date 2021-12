Alec Baldwin e il flusso di coscienza su Instagram: «Ho centinaia di mail che mi incoraggiano. Grazie» – Il video (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il video si intitola Merry Christmas…, con qualche puntino di sospensione che lascia spazio a tutti i suoi pensieri. Così Alec Baldwin ha deciso di salutare i suoi follower su Instagram. Un video girato al tramonto, all’aperto. Un video con il telefono in mano che sembrerebbe uno dei tanti contenuti pubblicati sui social per queste feste. E poi lo sfogo, in cui l’attore racconta quello che sta succedendo dopo che lo scorso 21 ottobre un colpo di pistola partito per errore sul set del film Rust ha ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins. Nel suo video Baldwin esordisce ringraziando chi gli è stato vicino: «Vorrei prendermi un momento per dire Grazie a tutte le persone che mi hanno mandato parole tanto gentili, parole ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ilsi intitola Merry Christmas…, con qualche puntino di sospensione che lascia spazio a tutti i suoi pensieri. Cosìha deciso di salutare i suoi follower su. Ungirato al tramonto, all’aperto. Uncon il telefono in mano che sembrerebbe uno dei tanti contenuti pubblicati sui social per queste feste. E poi lo sfogo, in cui l’attore racconta quello che sta succedendo dopo che lo scorso 21 ottobre un colpo di pistola partito per errore sul set del film Rust ha ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins. Nel suoesordisce ringraziando chi gli è stato vicino: «Vorrei prendermi un momento per direa tutte le persone che mi hanno mandato parole tanto gentili, parole ...

