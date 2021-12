Alberto Matano | chi è il fidanzato misterioso | finalmente la verità

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 24 dicembre 2021)è senza dubbio uno dei conduttori italiani più amati e seguiti dal pubblico di Rai 1. Nei giorni scorsi il giornalista non è andato in onda con "La Vita in Diretta" per cedere il posto a Tg1 - Speciale. Non è stato presente nemmeno alla finale di "Ballando con le Stelle", visto che ha avuto un contatto con un positivo al Covid. Martedì 21 dicembre, però, è tornato al timone del programma pomeridiano della Rai dal momento che non è stato necessario per lui essere in quarantena in quanto il suo test è risultato negativo a più di un tampone. Buone notizie dunque per i telespettatori di Rai 1 che amano seguire il giornalista calabrese. Qualche tempo fa, come molti sanno,ha deciso di fare coming out in diretta tv subito dopo l'apertura del programma pomeridiano di punta della rete. L'occasione è stata la "tagliola" ...