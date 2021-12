Ailo – Un’avventura tra i ghiacci: il film su una renna con la voce narrante di Fabio Volo. Quando vederlo (Di venerdì 24 dicembre 2021) Rai1 per la prima serata della vigilia di Natale offre un docufilm per tutta la famiglia che racconta un viaggio fantastico in Lapponia al seguito di un piccolo cucciolo di renna durante il suo primo anno di vita. Alle ore 21:35 circa arriva sul primo canale della televisione pubblica il film dal titolo di Ailo – Un’avventura tra i ghiacci dove la voce narrante di Fabio Volo commenterà le insidie della natura incontaminata e i predatori più famelici che si sono messi di fronte alla piccola renna nel periodo in cui è stata seguita. Scopri tutto quello che c’è da sapere sul documentario innovativo ed avventuroso che svela un mondo sconosciuto ai più. Ailo – ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Rai1 per la prima serata della vigilia di Natale offre un docuper tutta la famiglia che racconta un viaggio fantastico in Lapponia al seguito di un piccolo cucciolo didurante il suo primo anno di vita. Alle ore 21:35 circa arriva sul primo canale della televisione pubblica ildal titolo ditra idove ladicommenterà le insidie della natura incontaminata e i predatori più famelici che si sono messi di fronte alla piccolanel periodo in cui è stata seguita. Scopri tutto quello che c’è da sapere sul documentario innovativo ed avventuroso che svela un mondo sconosciuto ai più.– ...

Advertising

GuidaTVPlus : 24-12-2021 21:35 #Rai1 Ailo - Un'avventura tra i ghiacci #FilmAvventura,Documentario,Famiglia #StaseraInTV - gigliola_betto : RT @RaiUno: Seguiamo Ailo nella natura incontaminata e primitiva, finché non diventerà 'un principe della Lapponia'. ??? Il film document… - giulio_galli : RT @RaiUno: Seguiamo Ailo nella natura incontaminata e primitiva, finché non diventerà 'un principe della Lapponia'. ??? Il film document… - AnnaMancini81 : Ailo – Un’avventura tra i ghiacci, docufilm con la voce di Fabio Volo: dove, quando, trama - RaiUno : Seguiamo Ailo nella natura incontaminata e primitiva, finché non diventerà 'un principe della Lapponia'. ??? Il f… -