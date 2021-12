Agguato a Napoli | il figlio del boss Troncone fermato per evitare l' esplosione di una nuova faida a Fuorigrotta

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Rapina e lesioni personali. Sono questi i reati di cui è accusato GiuseppedelVitale, quest?ultimo gravemente ferito in undi camorra ieri mattina in via...

Si tratta del figlio di Vitale Troncone, 53enne considerato al vertice del clan camorristico Troncone attivo nel quartiere Fuorigrotta di, ferito ieri mattina in undavanti a un bar di ...Rapina e lesioni personali. Sono questi i reati di cui è accusato Giuseppe Troncone , figlio del boss Vitale, quest'ultimo gravemente ferito in undi camorra ieri mattina in via Caio Duilio . In serata, gli uomini della Squadra Mobile hanno eseguito un decreto di fermo nei confronti del 21enne su disposizione dell'autorità giudiziaria.Rapina e lesioni personali. Sono questi i reati di cui è accusato Giuseppe Troncone, figlio del boss Vitale, quest’ultimo gravemente ferito in un agguato di camorra ieri mattina in ...La Polizia ha arrestato per lesioni e rapina Giuseppe Troncone, figlio del boss di Fuorigrotta ferito gravemente in un agguato ieri ...