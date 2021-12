Afghanistan, scomparso cittadino britannico arrestato a Kabul (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nel Regno Unito cresce la preoccupazione per il fatto che non si sa cosa gli sia successo, dove sia detenuto né per quale motivo Leggi su rainews (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nel Regno Unito cresce la preoccupazione per il fatto che non si sa cosa gli sia successo, dove sia detenuto né per quale motivo

