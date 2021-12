Adriana Volpe, resta da sola: che disdetta per l’opinionista (Di venerdì 24 dicembre 2021) Bufera al Grande Fratello Vip, l’opinionista dopo la discussione con Signorini ha deciso di abbandonare il programma: ecco chi la sostituirà. Adriana Volpe da Gennaio non avrà più la sua acerrima rivale al suo fianco. Infatti, è ormai quasi certezza che Sonia Bruganelli non sarà più una delle opinioniste del Grande Fratello Vip. In particolare, pare che la moglie di Paolo Bonolis non sia riuscita a superare la discussione avvenuta negli studi Mediaset proprio con il conduttore Alfonso Signorini. Proprio questo litigio avrebbe portato la Bruganelli ad decidere di lasciare definitivamente il reality show. Ma andiamo a vedere cosa sta succedendo e chi sarà la sua sostituta. “Devi stare zitta”: lo scontro con Signorini L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha regalato non pochi colpi di scena. Infatti, è avvenuta ... Leggi su topicnews (Di venerdì 24 dicembre 2021) Bufera al Grande Fratello Vip,dopo la discussione con Signorini ha deciso di abbandonare il programma: ecco chi la sostituirà.da Gennaio non avrà più la sua acerrima rivale al suo fianco. Infatti, è ormai quasi certezza che Sonia Bruganelli non sarà più una delle opinioniste del Grande Fratello Vip. In particolare, pare che la moglie di Paolo Bonolis non sia riuscita a superare la discussione avvenuta negli studi Mediaset proprio con il conduttore Alfonso Signorini. Proprio questo litigio avrebbe portato la Bruganelli ad decidere di lasciare definitivamente il reality show. Ma andiamo a vedere cosa sta succedendo e chi sarà la sua sostituta. “Devi stare zitta”: lo scontro con Signorini L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha regalato non pochi colpi di scena. Infatti, è avvenuta ...

