Adriana Volpe: nuova frecciatina di Giancarlo Magalli (Di venerdì 24 dicembre 2021) Lo scontro tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe sembra continuare ad acuirsi giorno dopo giorno. Il conduttore, che la scorsa settimana si era detto molto piccato per la sentenza del giudice in merito alla querela che la donna gli aveva fatto, in queste ore è tornato ad attaccare la sua ex collega. Nel 2017 Adriana Volpe aveva querelato Giancarlo Magalli che, a distanza di anni, è stato condannato al risarcimento verso la sua ex collega. L'uomo, che non ha mai amato la Volpe e che spesso la attacca o le tira frecciatine, si era a lungo sfogato sui social, sottolineando di non essere tenuto a pagare la multa ma soltanto le spese legali. In quella occasione l'opinionista del GF Vip aveva rimesso a posto l'uomo, ricordandogli di essere ...

