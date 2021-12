Admirabile signum Il presepe tra arte antica e contemporanea rappresenta un vero e proprio ponte tra passato e presente | sul filo della tradizione

(Di venerdì 24 dicembre 2021) I presepi antichi e contemporanei in mostra a La Spezia guarda le foto. Iltraracconta il simbolo del Natale con natività del XVIII secolo e quelle realizzate da artisti contemporanei. Così insieme ai presepi tradizionali ci sono quelli “reinterpretati” da Maria Lai, ilblu notte di Guido Strazza, le Natività firmate da Michelangelo Pistoletto e Fausto Melotti e l’installazione luminosa site specific di Marco Lodola.INFO: La Spezia, Fondazione ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Admirabile signum

In alto: Marco Lodola, "Natività", 2021. Scultura luminosa scatolata, in lamiera verniciata di nero illuminata con led e decorata con pellicole colorate. Dalla mostra, a La Spezia - Collezione Fondazione Carispezia . Credo che moltissimi tra noi siano rimasti trasecolati dall'esortazione della Commissaria europea all'Uguaglianza, poi formalmente ...Un "mirabile segno, così caro al popolo cristiano" che "suscita sempre stupore e meraviglia", scrive papa Francesco nella Lettera apostolicasul significato e il valore del presepe ...La mostra 'Admirabile signum. Il presepe tra arte antica e contemporanea', promossa da Fondazione Carispezia, unisce Presepi genovesi del Settecento e creazioni contemporanee ...Al di là del Natale e del significato religioso originario, il presepe è stato reinterpretato da molti come forma d'arte.