Abrignani Cts | “Lo stato deve imporre l’obbligo vaccinale”

(Di venerdì 24 dicembre 2021) In Italia è in forte crescita la variante Omicron. Da una stima basata sulle analisi preliminari dei tamponi raccolti per l’indagine rapida condotta lo scorso 20 dicembre dall’Istituto superiore di sanità potrebbe essere intorno al 28 per cento a livello nazionale. Nonostante ciò, grazie alle nuove “armi” messe a disposizione dalla scienza, possiamo guardare al 2022 con cauto ottimismo. Ne è convinto Sergio, immunologo e componente del Comitato tecnico scientifico. Sicuramente restano alcune incognite e elementi di rischio, a cominciare da quei circa 6 milioni di italiani che avrebbero potuto vaccinarsi ma hanno deciso di non farlo. “Di questi sono 3 milioni quelli con più di 50 anni e 1,4 milioni quelli con più di 60 anni. E purtroppo sono soprattutto queste le persone che più rischiano il ricovero in terapia intensiva ed il decesso. La carne per il mostro ...