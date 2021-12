A Natale siamo tutti come Paperino (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dopo una maratona di corti natalizi su Disney Plus (qui il link per scoprire l’abbonamento) siamo giunti a una conclusione sorprendente: . Non il solito Paperino brontolone ed irascibile di tutto il resto dell’anno, ma il “papero delle feste”. O forse è proprio il personaggio Disney che assume volutamente comportamenti diversi per permettere a noi spettatori di identificarci ancora di più. Che la vediamo in un modo o nell’altro, almeno una volta ci è capitato di riconoscerci nello stile di Paperino, specialmente durante le feste di Natale. Un Natale entusiasta come Paperino C’è chi ama tutto del Natale, che già mesi prima inizia il conto alla rovescia e che ogni anno ha l’obiettivo di vivere una stagione magica. È chi rimane affascinato dalle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dopo una maratona di corti natalizi su Disney Plus (qui il link per scoprire l’abbonamento)giunti a una conclusione sorprendente: . Non il solitobrontolone ed irascibile di tutto il resto dell’anno, ma il “papero delle feste”. O forse è proprio il personaggio Disney che assume volutamente comportamenti diversi per permettere a noi spettatori di identificarci ancora di più. Che la vediamo in un modo o nell’altro, almeno una volta ci è capitato di riconoscerci nello stile di, specialmente durante le feste di. UnentusiastaC’è chi ama tutto del, che già mesi prima inizia il conto alla rovescia e che ogni anno ha l’obiettivo di vivere una stagione magica. È chi rimane affascinato dalle ...

