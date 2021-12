A Milano farmacie prese d’assalto per i tamponi la vigilia di Natale: lunghe code e disagi per chi vuole fare il test – Video (Di venerdì 24 dicembre 2021) A Milano è corsa al tampone in vista delle feste, una situazione che sta creando lunghe code davanti alle farmacie della città e disagi per chi vuole effettuare un test per il coronavirus. C’è chi deve prendere treni o aerei, chi vuole essere prudente in vista delle feste in famiglia, chi è venuto a contatto con un positivo. Sono diverse le farmacie di Milano che in questi giorni sono prese d’assalto per i tamponi, in molte non ci sono più posti disponibili per effettuarli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Aè corsa al tampone in vista delle feste, una situazione che sta creandodavanti alledella città eper chieffettuare unper il coronavirus. C’è chi deve prendere treni o aerei, chiessere prudente in vista delle feste in famiglia, chi è venuto a contatto con un positivo. Sono diverse lediche in questi giorni sonoper i, in molte non ci sono più posti disponibili per effettuarli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

