A fuoco un traghetto in Bangladesh: almeno 32 morti e centinaia di feriti – VIDEO (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un terribile incendio è scoppiato stamattina su un traghetto in Bangladesh, mentre questo stava attraversando un fiume nel distretto di Jhalokati, a circa 200 km a sud della capitale, Dacca. L'incendio ha cominciato a divampare attorno alle 3 ora locale (le 21 circa in Italia). Soltanto da poco, però, sono stati resi noti i rapporti circa le vittime dell'incendio. Il vice-commissario Zohor Ali, ha riportato che sono 70 le persone che sono state ricoverate nell'ospedale della vicina città di Barishal, mentre durante la notte il numero è salito a 100 ricoverati. La ricostruzione di quanto accaduto è stata divulgata dal capo della polizia locale Moinul Islam, che ha spiegato al quotidiano 'AFP': "L'Obhijan 10 a tre piani ha preso fuoco nel bel mezzo del fiume. Abbiamo recuperato 32 corpi, ma il conteggio delle vittime ...

