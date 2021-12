A Catania la terra ha tremato per tutta la notte dopo il terremoto di giovedì (Di venerdì 24 dicembre 2021) AGI - Si è prolungato per tutta la notte lo sciame sismico che da giovedì sera si è registrato in provincia di Catania, con epicentro a circa sei chilometri a sud di Motta Sant'Anastasia. L'evento di maggiore intensità, di magnitudo 3.1, è stato registrato dall'Ingv alle 7.14 di venerdì mattina. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di circa 10 chilometri. Non risultano, al momento, segnalazioni di danni a cose o alle persone. La Protezione civile regionale ha invitato, a scopo precauzionale i sindaci delle aree interessate ad attivare la 'fase di attenzione' e quanto previsto dai piani di Protezione civile. Ieri sera la scossa più forte è stata di magnitudo 4.3 alle 22.33 ed è stata avvertita nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa. Leggi su agi (Di venerdì 24 dicembre 2021) AGI - Si è prolungato perlalo sciame sismico che dasera si è registrato in provincia di, con epicentro a circa sei chilometri a sud di Motta Sant'Anastasia. L'evento di maggiore intensità, di magnitudo 3.1, è stato registrato dall'Ingv alle 7.14 di venerdì mattina. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di circa 10 chilometri. Non risultano, al momento, segnalazioni di danni a cose o alle persone. La Protezione civile regionale ha invitato, a scopo precauzionale i sindaci delle aree interessate ad attivare la 'fase di attenzione' e quanto previsto dai piani di Protezione civile. Ieri sera la scossa più forte è stata di magnitudo 4.3 alle 22.33 ed è stata avvertita nelle province di, Siracusa e Ragusa.

Advertising

OperaFisista : A Catania la terra ha tremato per tutta la notte dopo il terremoto di giovedì - sulsitodisimone : A Catania la terra ha tremato per tutta la notte dopo il terremoto di giovedì - Agenzia_Italia : A #Catania la terra ha tremato per tutta la notte dopo il #terremoto di giovedì ?? - GioITA2 : RT @QdSit: La terra trema ancora in #Sicilia. Nuova scossa di #terremoto alle 7.14 avvertita anche a #Catania con epicentro in località Mot… - zazoomblog : La scossa da 4.3 e lo sciame sismico di Catania: la terra ha tremato 19 volte in 10 ore - #scossa #sciame #sismico… -