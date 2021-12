826 nuovi contagi e 10 decessi. Dati 24 dicembre 2021 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.860 tamponi molecolari sono stati rilevati 643 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell’8,18%. Sono inoltre 14.068 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 183 casi (1,30%). Si conferma essere la prima fascia di contagio quella degli under 19 con il 19,37% dei nuovi positivi, a seguire quella 40-49 anni con il 17,80% e quella 50-59 anni con il 15,25%. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 10 persone: una donna di 92 anni di Dignano (deceduta in ospedale), un uomo di 89 anni di Trieste (deceduto in ospedale), un uomo di 88 anni di Maniago (deceduto in ospedale), un uomo di 86 anni di Trieste (deceduto in ospedale), una donna di 86 anni di Trieste (deceduta in ospedale), un uomo di 83 anni di Pordenone (deceduto in ... Leggi su udine20 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.860 tamponi molecolari sono stati rilevati 643, con una percentuale di positività dell’8,18%. Sono inoltre 14.068 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 183 casi (1,30%). Si conferma essere la prima fascia dio quella degli under 19 con il 19,37% deipositivi, a seguire quella 40-49 anni con il 17,80% e quella 50-59 anni con il 15,25%. Nella giornata odierna si registrano idi 10 persone: una donna di 92 anni di Dignano (deceduta in ospedale), un uomo di 89 anni di Trieste (deceduto in ospedale), un uomo di 88 anni di Maniago (deceduto in ospedale), un uomo di 86 anni di Trieste (deceduto in ospedale), una donna di 86 anni di Trieste (deceduta in ospedale), un uomo di 83 anni di Pordenone (deceduto in ...

