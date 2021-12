?Aaron Hickey del Bologna fa gola a tanti club di Serie A | ma non solo | le ultime

(Di venerdì 24 dicembre 2021) I campionati italiani sono in pausa: chi per la sosta natalizia e chi si è dovuto arrendere, invece, all’ondata incessante di contagi da Covid-19, con la variante Omicron sempre più imperante. Il calcio è in pausa e riprenderànei primi giorni di gennaio 2022. Uno stop che, tra una fetta di panettone ed un brindisi, sarà completamente deputato al calciomercato invernale che, puntualmente, apre i battenti nel primo mese del nuovo anno. Diverse le trattative che vedono impegnati idiA, con i rispettivi direttori sportivi scesi in campo, dopo il mercato più fertile della bella stagione, con l’obiettivo di regalare ai propri tecnici dei tasselli imporper giungere, nel mese di maggio, ai target prestabiliti. Si muovono le grandi e le piccoli del nostro calcio. È una delle vere, grandissime, sorprese ...

: per il terzino scozzese Mihajlovic ha sempre avuto un debole, dandogli spazio e alternandolo con Djiks sulla sinistra nonostante la giovanissima età. Quest'anno col cambio di modulo e ...Commenta per primo Prestazioni da giocatore navigato, a solo diciannove anni. In questa stagioneè diventato il valore aggiunto del Bologna , proponendosi come uno dei migliori esterni difensivi di tutta la Serie A. Merito del club emiliano, prima di tutto, che per strapparlo alla ...Il Milan potrebbe decidere di cedere Ballo-Touré a fine stagione se l'ex Monaco non convincesse. Nel mirino torna Hickey del Bologna.Con un anno di ritardo, il Bologna si sta finalmente godendo il suo nuovo gioiellino. In Scozia e in Inghilterra, i media lo vedono già come ...