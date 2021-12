Zuppa di Porro 23 dicembre 2021 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Zuppa di Porro. Nonno contro bisnonno: tutto il resto è noia. E pensare che la Meloni che si definiva donna e mamma e quello che sapete, l’hanno sfottuta fino all’inverosimile. Nel frattempo invece lo stile dei nostri favolosi colleghi è che quando Draghi entra nella stanza per fare il suo discorso, scatta un applauso. Vabbè il custodi della democrazia sono imbarazzanti. Devo dire che il custode di Conte, Travaglio, è uno dei pochi che se accorge. Oggi si decide su tamponi e mascherine, e i contagi salgono. Fermi tutti, stiamo bruciando gas come se non ci fosse un domani, alla faccia delle vostre euro4 che teniamo in garage. #rassegnastampa23dic L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di giovedì 23 dicembre 2021)di. Nonno contro bisnonno: tutto il resto è noia. E pensare che la Meloni che si definiva donna e mamma e quello che sapete, l’hanno sfottuta fino all’inverosimile. Nel frattempo invece lo stile dei nostri favolosi colleghi è che quando Draghi entra nella stanza per fare il suo discorso, scatta un applauso. Vabbè il custodi della democrazia sono imbarazzanti. Devo dire che il custode di Conte, Travaglio, è uno dei pochi che se accorge. Oggi si decide su tamponi e mascherine, e i contagi salgono. Fermi tutti, stiamo bruciando gas come se non ci fosse un domani, alla faccia delle vostre euro4 che teniamo in garage. #rassegnastampa23dic L'articolo proviene da Nicola

