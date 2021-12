Zingaretti: “Lazio zona gialla? Probabile, ma dipende da noi” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Lazio zona gialla? “dipende dai comportamenti delle persone. I flussi probabilmente ci porteranno in zona gialla ma ripeto: dipende tutto da noi, ovvero da comportamenti responsabili, come usare le mascherine all’aperto”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, visitando, con il commissario straordinario all’emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, e l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, il centro vaccinale pediatrico del museo dei bambini ‘Explora’. “Alle famiglie mi permetto di dire – ha sottolineato Zingaretti – in queste giornate di festa usiamo tutte le precauzioni, lasciando il più possibile arieggiati gli ambienti e quando ci sono i cenoni facciamo magari prima i tamponi ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 dicembre 2021)? “dai comportamenti delle persone. I flussi probabilmente ci porteranno inma ripeto:tutto da noi, ovvero da comportamenti responsabili, come usare le mascherine all’aperto”. Lo ha detto il presidente della Regione, Nicola, visitando, con il commissario straordinario all’emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, e l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, il centro vaccinale pediatrico del museo dei bambini ‘Explora’. “Alle famiglie mi permetto di dire – ha sottolineato– in queste giornate di festa usiamo tutte le precauzioni, lasciando il più possibile arieggiati gli ambienti e quando ci sono i cenoni facciamo magari prima i tamponi ...

