Yuki Tsunoda di AlphaTauri | “Migliorato molto nella preparazione”

Advertising

FrederickSeb : Yuki Tsunoda - Voto 5,5 La prima insufficienza dell'anno per me è lui. Non ha impressionato per velocità (se non n… - Seerre10 : Compañero de piso de Yuki Tsunoda jajsjsjsjsjajssja - xtvxrgxsx : SE LA HAN TRAGADO CON YUKI TSUNODA AJSJSJSJSJSJSJS #LoteriaDeNavidad2021 - wolfsxtar : RT @mult1formula: ??Rookie 2021: un anno di alti e bassi ??Mick Schumacher , Yuki Tsunoda e Nikita Mazepin sono stati i rookie di questa st… - Sabrina63967774 : RT @mult1formula: ??Rookie 2021: un anno di alti e bassi ??Mick Schumacher , Yuki Tsunoda e Nikita Mazepin sono stati i rookie di questa st… -

Ultime Notizie dalla rete : Yuki Tsunoda

... ha visto l'esordio nel Circus di tre piloti esordienti nella categoria: oltre a Nikita Mazepin e Mick Schumacher, entrambi ingaggiati dalla Haas, l' AlphaTauri ha puntato sul giapponese...Oltre a Max Verstappen, Pierre Gasly e, infatti, in Aston Martin ci sarà il veterano Sebastian Vettel, in Ferrari l'avversario di Verstappen in Toro Rosso nel 2015 Carlos Sainz, in ...Tsunoda was preparing for his first season in Formula 1 in the spring and it was not an easy one. The driver seemed to suffer from the pressure of motorsport, which made him perform below his ...Yuki Tsunoda dal suo arrivo in AlphaTauri: "Sono migliorato molto nella preparazione”, dichiara il pilota giapponese.