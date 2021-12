Yourbiz è tra le agenzie TEM certificate dal Ministero dello Sviluppo Economico

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Vendere all’estero è difficile e complicato. Non tutti gli esperti di marketing conoscono i mezzi e le tecniche più adatte ad acquisire nuovi clienti internazionali. Per questo motivo sempre più spesso vengono introdotti in azienda le nuove figure dei Temporary Export Manager (TEM), professionisti con competenze digitali, iscritti all’elenco deldegli Esteri. Oggi, grazie a un voucher per l’internazionalizzazione, è possibile richiedere un contributo per finanziare le spese sostenute per le consulenze da parte di TEM esterni alla propria azienda., da sempre il punto di riferimento a Bergamo per il web marketing internazionale, ora ha allargato le sue competenze fino a coprire tutte le fasi dei processi di vendita in Italia e all’estero, diventando a tutti gli effetti un’agenzia TEM riconosciuta. Cosa e quanto finanzia il voucher Il ...