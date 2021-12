YOUBUYME | la piattaforma di vendita online che rompe tutti gli schemi è in arrivo e sta cercando partner commerciali

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Un’idea innovativa per vendere e acquistare, una soluzione rivoluzionaria che permette ai negozianti che guardano al futuro di entrare nel mercato delle vendite digitali, senza investire risorse e tempo nella gestione di una, infatti, è il primo e-commerce al mondo che permette ai commercianti di vendereesattamente come fanno in negozio, nato e sviluppato nel cuore della nostra città, la cui realizzazione è stata affidata alla web company Valeo.it di Bergamo. Ladiè in sviluppo e verrà lanciata nel corso del 2022. Al momento il suo team commerciale sta selezionando nuovi, ossia negozianti che guardano al futuro della propria attività e che desiderano rispondere alle moderne abitudini di acquisto del 70% ...