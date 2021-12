WWE | Scoppia un nuovo focolaio di Covid-19 tra atleti e staff

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 23 dicembre 2021) La pandemia di-19 che ha caratterizzato gli ultimi anni è tornata a non dare pace al mondo dello sport. In America sono già parecchie le federazioni sportive che stanno subendo gli effetti della variante Omicron, come la NHL (National Hockey League) che ha recentemente bloccato il campionato visto l’aumento esponenziale di casi. La WWE, già molto penalizzata gli scorsi anni e costretta a ritirarsi in palazzetti vuoti e al Thunderdome, potrebbe subire anch’essa un destino simile in quanto ha recentemente riscontrato parecchi casi tra i suoi dipendenti. Aumentano i casi Secondo quanto riportato da PW Insider, infatti, in aggiunta ai vari casi diriscontrati nelle ultime settimane, dopo gli ultimi test avvenuti mercoledì, molti altri membri delloe alcuni wrestler sono risultati positivi al virus. In via ...