WWE: Day 1 si farà, ma la situazione Covid in USA sta peggiorando (Di giovedì 23 dicembre 2021) Negli ultimi tempi, il mondo intero sta avendo a che fare con l’ultimo risvolto per quanto riguarda la situazione pandemica, ovvero la variante Omicron del Covid-19. In ambito sportivo, la cosa sta creando seri problemi alle varie NBA, NFL ecc. La NHL – National Hockey League – ha addirittura fermato il campionato almeno fino al 27 dicembre per limitare i contagi. Il wrestling con tutti i suoi show e federazioni, piccole e grandi, non è di certo esente. Sta facendo infatti discutere la scelta della WWE – perlomeno momentanea – di continuare con i piani prefissati e mettere in scena Day 1, ppv che andrà in onda il primo dell’anno come da programma. Scelta ponderata o incosciente? Nonostante il Covid stia dilagando anche all’interno della federazione dei McMahon – come riportato qui nella giornata di ieri – i piani non ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 23 dicembre 2021) Negli ultimi tempi, il mondo intero sta avendo a che fare con l’ultimo risvolto per quanto riguarda lapandemica, ovvero la variante Omicron del-19. In ambito sportivo, la cosa sta creando seri problemi alle varie NBA, NFL ecc. La NHL – National Hockey League – ha addirittura fermato il campionato almeno fino al 27 dicembre per limitare i contagi. Il wrestling con tutti i suoi show e federazioni, piccole e grandi, non è di certo esente. Sta facendo infatti discutere la scelta della WWE – perlomeno momentanea – di continuare con i piani prefissati e mettere in scena Day 1, ppv che andrà in onda il primo dell’anno come da programma. Scelta ponderata o incosciente? Nonostante ilstia dilagando anche all’interno della federazione dei McMahon – come riportato qui nella giornata di ieri – i piani non ...

