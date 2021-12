Wikicasa it | da Reggia Caserta al Castel del Monte ecco quanto costerebbero oggi

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Labitalia) -varrebberoalcuni tra i più famosi ed iconici monumenti, palazzi,li e ville storiche in Italia? Se lo sono chiesto gli esperti di.it (portale che raccoglie annunci immobiliari di soli professionisti). Nel 2021 Carlo di Borbone aavrebbe venduto ladi? E Federico II di Sveviaavrebbe ricavato dalla vendita didel? "Gli immobili valutati - spiega Pietro Pellizzari ceo di.it - sono un pezzo di storia (preziosissimo) del nostro Paese, ma il metodo che abbiamo utilizzato per valutarli è moderno e velocissimo, perché sfrutta dati e tecnologia, tenendo in considerazione numerosi parametri, riuscendo così ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Wikicasa Reggia

wikicasa.it/news

Secondo la ricerca dioggi ladi Caserta se fosse messa in vendita costerebbe la cifra di 123.100.000 euro . Una cifra da capogiro che consentirebbe di vivere come dei reali in una ......storiche in Italia? Se lo sono chiesto gli esperti di.it (portale che raccoglie annunci immobiliari di soli professionisti). Nel 2021 Carlo di Borbone a quanto avrebbe venduto ladi ...Roma, 23 dic. (Labitalia) - Quanto varrebbero oggi alcuni tra i più famosi ed iconici monumenti, palazzi, castelli e ville storiche in Italia? Se lo sono chiest ...Quanto varrebbero oggi alcuni tra i più famosi ed iconici monumenti, palazzi, castelli e ville storiche in Italia? Se lo sono chiesto gli esperti di Wikicasa.it (portale che raccoglie annunci immobili ...