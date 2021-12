WhatsApp Business, nuova funzione per imprenditori e professionisti (Di giovedì 23 dicembre 2021) Su WhatsApp Business arriva una nuova scorciatoia per accedere alle risposte rapide: ecco i dettagli della nuova funzionalità. WhatsApp è l’app di messaggistica istantanea più utilizzata in Italia. Oltre alla classica versione nota a tutti esiste da qualche anno anche una piattaforma alternativa pensata per imprenditori e professionisti, che consente di dare visibilità ad aziende, prodotti o servizi attraverso l’interazione diretta con i clienti. Stiamo parlando di WhatsApp Business. PixabayL’applicazione permette di creare messaggi predefiniti, rispondere in modo più veloce e creare cataloghi senza un sito web. Insomma, una versione particolarmente utile non solo per inviare comunicazioni importanti ai propri clienti, ... Leggi su ck12 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Suarriva unascorciatoia per accedere alle risposte rapide: ecco i dettagli dellafunzionalità.è l’app di messaggistica istantanea più utilizzata in Italia. Oltre alla classica versione nota a tutti esiste da qualche anno anche una piattaforma alternativa pensata per, che consente di dare visibilità ad aziende, prodotti o servizi attraverso l’interazione diretta con i clienti. Stiamo parlando di. PixabayL’applicazione permette di creare messaggi predefiniti, rispondere in modo più veloce e creare cataloghi senza un sito web. Insomma, una versione particolarmente utile non solo per inviare comunicazioni importanti ai propri clienti, ...

Advertising

erika_ragaglia : WEBI SOCIAL SHOPPING Guarda questo video e scopri subito come funziona: - erika_ragaglia : WEBI SOCIAL SHOPPING Guarda questo video e scopri subito come funziona: - salman_memon_7 : RT @techworldaleant: Un po' di novità grafiche in arrivo per @WhatsApp - Nuova interfaccia per le chiamate - Indicatore di chat crittograf… - techworldaleant : Un po' di novità grafiche in arrivo per @WhatsApp - Nuova interfaccia per le chiamate - Indicatore di chat crittog… - macheoooh38 : @insensibiledeki whatsapp business e passa la paura -