WhatsApp: addio alle chiamate come le conoscevamo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tutto si può dire di WhatsApp, fuorché non si sia impegnata in questo 2021 a migliorarsi e a tenere di conseguenza aggrappati a sé i suoi milioni di utenti. Con quest'ultima innovazione viene rinnovato il modo in cui contatteremo i nostri contatti sfruttando la funzione di chiamata. WhatsApp: cambia la UI delle chiamate – www.computermagazine.itTra versione stabile, open beta e codice rivelatore, il presente ed il futuro di WhatsApp risponde ad una sola regola: innovazione. Il 2021 è stato, per l'app di IM di Meta, un anno di cambiamenti fuori e sotto il cofano. Dall'introduzione di funzioni al miglioramento del servizio, sempre nel rispetto della privacy e delle preferenze degli utenti. La guerra aperta con Telegram resta un tema più che attuale, con l'app russa da sempre in pole position per quanto riguarda le ...

