Wanda Nara è in Argentina, la China Suarez vola in Europa: nuovo incontro con Icardi? (Di giovedì 23 dicembre 2021) «Quando il gatto non c’è, i topi ballano». E in questo caso nelle vesti del gatto assente è proprio Wanda Nara che è tornata in Argentina per le festività natalizie, in attesa che il marito, già perdonato una volta, lo raggiunga. Mauro Icardi, infatti, inizierà le sue vacanze di Natale domani, dopo l’ultimo impegno stagionale con il Paris Saint Germain che deve affrontare il Lorient in trasferta. E dall’Argentina serpeggia il dubbio che il bomber ex Inter abbia incontrato nuovamente Eugenia la China Suarez, colei che ha già scatenato il putiferio per la notte passata in hotel con Maurito. Il Wandagate, dunque, si arricchisce di un nuovo clamoroso capitolo. In Argentina, infatti, si vocifera che l’attaccante ex Inter ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 23 dicembre 2021) «Quando il gatto non c’è, i topi ballano». E in questo caso nelle vesti del gatto assente è proprioche è tornata inper le festività natalizie, in attesa che il marito, già perdonato una volta, lo raggiunga. Mauro, infatti, inizierà le sue vacanze di Natale domani, dopo l’ultimo impegno stagionale con il Paris Saint Germain che deve affrontare il Lorient in trasferta. E dall’serpeggia il dubbio che il bomber ex Inter abbia incontrato nuovamente Eugenia la, colei che ha già scatenato il putiferio per la notte passata in hotel con Maurito. Ilgate, dunque, si arricchisce di unclamoroso capitolo. In, infatti, si vocifera che l’attaccante ex Inter ...

Advertising

jacoposo : @MariaC08220254 @PresMoratti Mi riferisco a Wanda Nara - Sugaman1969 : @flayawa Anch'io sono attratto da altre, tipo Wanda Nara per esempio.... - zio_antunello : @FootballAndDre1 @AmalaTV_ La moglie di sensi è la più grossa sciagura della Fc Internazionale Milano, Wanda nara i… - elZeke333 : pensé que hablaban de wanda nara jshsjsjs - zazoomblog : Wanda Nara è in Argentina la China Suarez vola in Europa: nuovo incontro con Icardi? - #Wanda #Argentina #China… -