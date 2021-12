Vorrei dimettermi da tifoso ma non ce la faccio. Però Petagna per Mertens no (Di giovedì 23 dicembre 2021) Mi dimetto. È stata una decisione presa dopo una lunga e sofferta analisi della situazione nella quale sono venuto a trovarmi. Sì, mi dimetto. E mi dimetto, in primo luogo, perché me lo ha chiesto, implorandomi di farlo, il mio povero e martoriato fegato. E certamente non me lo ha chiesto per qualche frittura che mangio sporadicamente e che lui, mi ha confessato, regge benissimo. Né per quel bicchiere di vino che bevo solo e soltanto ai due pasti principali e che, tra l’altro, ho scoperto che lui, il fegato, gradisce. In ogni caso, io mi dimetto. E mi dimetto anche perché me lo ha chiesto, tra i brividi, il mio sistema tracheo-bronchiale che non riesce più a smaltire le conseguenze delle docce, non fredde ma ghiacciate, alle quali viene sottoposto, da un po’ di tempo a questa parte, dopo ogni partita, in casa, del Napoli. Ormai ho deciso, mi dimetto. Ma non crediate che mi dimetto a ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 dicembre 2021) Mi dimetto. È stata una decisione presa dopo una lunga e sofferta analisi della situazione nella quale sono venuto a trovarmi. Sì, mi dimetto. E mi dimetto, in primo luogo, perché me lo ha chiesto, implorandomi di farlo, il mio povero e martoriato fegato. E certamente non me lo ha chiesto per qualche frittura che mangio sporadicamente e che lui, mi ha confessato, regge benissimo. Né per quel bicchiere di vino che bevo solo e soltanto ai due pasti principali e che, tra l’altro, ho scoperto che lui, il fegato, gradisce. In ogni caso, io mi dimetto. E mi dimetto anche perché me lo ha chiesto, tra i brividi, il mio sistema tracheo-bronchiale che non riesce più a smaltire le conseguenze delle docce, non fredde ma ghiacciate, alle quali viene sottoposto, da un po’ di tempo a questa parte, dopo ogni partita, in casa, del Napoli. Ormai ho deciso, mi dimetto. Ma non crediate che mi dimetto a ...

napolista : Vorrei dimettermi da tifoso ma non ce la faccio. Però Petagna per Mertens no Siamo passati dell’essere “pieni di v… - janpinna : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Io vorrei dimettermi dalla specie umana per aver il meno possibile da condividere c… -