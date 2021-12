Volley, Superlega recupero 12° giornata. Verona rimonta Piacenza (3-2) ed esce dalla zona retrocessione (Di giovedì 23 dicembre 2021) Una rimonta che vale il quart’ultimo posto e la fuoriuscita dalla zona retrocessione per Verona che batte 3-2 la Gas Sales Bluenergy Piacenza, tornata in campo dopo due settimane di stop per via di un focolaio Covid nel gruppo squadra. La formazione di Bernardi ha espresso una buona qualità di Volley a corrente alternata e, nel finale, è calata fisicamente lasciando via libera ai veneti, bravi a ribaltare la situazione e a cogliere l’occasione per lasciare la penultima piazza. Piacenza, che non giocava dall’8 dicembre, parte forte e mette subito in difficoltà una fallosa Verona che nel primo parziale alza ben presto bandiera bianca e si arrende con il punteggio di 25-18 con Lagumdzija grande protagonista. Nel secondo set ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 dicembre 2021) Unache vale il quart’ultimo posto e la fuoriuscitaperche batte 3-2 la Gas Sales Bluenergy, tornata in campo dopo due settimane di stop per via di un focolaio Covid nel gruppo squadra. La formazione di Bernardi ha espresso una buona qualità dia corrente alternata e, nel finale, è calata fisicamente lasciando via libera ai veneti, bravi a ribaltare la situazione e a cogliere l’occasione per lasciare la penultima piazza., che non giocava dall’8 dicembre, parte forte e mette subito in difficoltà una fallosache nel primo parziale alza ben presto bandiera bianca e si arrende con il punteggio di 25-18 con Lagumdzija grande protagonista. Nel secondo set ...

Advertising

Gazzetta_it : Mai tanto Giappone in Italia, arriva anche Ran Takahashi #legavolley #Superlega #Padova - PiacenzaSera : Gas Sales Bluenergy sconfitta al tie break da Verona - SUPERLEGA – 12^ GIORNATA VERONA VOLLEY – GAS SALES BLUENERGY… - sportface2016 : #volley #Superlega 2021/2022: #Verona sorprende #Piacenza e la spunta al tie-break - Gazzetta_it : Superlega: Verona in rimonta schianta Piacenza #Superlega #Volley - pilloledivolley : 12ª RS: nel recupero della 12ª Verona supera Piacenza al tie break dopo una gara emozionante e sale a quota 11 in c… -