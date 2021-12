Volley, Superlega 2021/2022: Verona passa al tie-break e sorprende Piacenza (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Verona Volley vince 3-2 (18-25, 25-22, 15-25, 25-20, 15-10) contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza nel recupero della dodicesima giornata di andata del campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile. Sfida molto combattuta, con gli ospiti che sembrano avviati alla vittoria dopo un terzo set dominato. Gli scaligeri di Stoytchev però non si danno per vinti, rinviano tutto al tie-break e la spuntano dopo 2 ore e 17 minuti di gioco. La squadra di Bernardi dunque paga lo stop forzato causa Covid-19 e si deve accontentare di un punto, mentre Verona conquista una vittoria importante in ottica salvezza. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA IL REGOLAMENTO DELLA Superlega ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021) Lavince 3-2 (18-25, 25-22, 15-25, 25-20, 15-10) contro la Gas Sales Bluenergynel recupero della dodicesima giornata di andata del campionato didimaschile. Sfida molto combattuta, con gli ospiti che sembrano avviati alla vittoria dopo un terzo set dominato. Gli scaligeri di Stoytchev però non si danno per vinti, rinviano tutto al tie-e la spuntano dopo 2 ore e 17 minuti di gioco. La squadra di Bernardi dunque paga lo stop forzato causa Covid-19 e si deve accontentare di un punto, mentreconquista una vittoria importante in ottica salvezza. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA IL REGOLAMENTO DELLA...

