Volley femminile, dalle lacrime all’estasi. La rivincita dell’Italia campione d’Europa – VIDEO (Di giovedì 23 dicembre 2021) Aveva solo un modo l’Italia del Volley femminile per farsi perdonare la delusione cocente dei Giochi Olimpici di Tokyo con l’eliminazione ai quarti per mano della Serbia: vincere l’Europeo… in Serbia. Non capita praticamente mai, alle Nazionali che escono con le ossa rotte dai Giochi di avere una seconda possibilità ma il folle calendario dettato dal Covid quest’anno ha offerto alle azzurre l’opportunità di rifarsi piazzando l’Europeo subito dopo i Giochi. E l’Italia, si è rifatta salendo sul gradino più alto del podio alla Stark Arena di Belgrado, sconfiggendo la Serbia di fronte a 20.565 spettatori che speravano nel tris da parte delle ragazze di coach Zoran Terzic. Le azzurre, in finale, sono state impeccabili e si sono imposte per 3-1 (24-26; 25-22; 25-19; 25-11), avendo la meglio su quella che fino a poche ore fa era la loro bestia nera e tornando ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 dicembre 2021) Aveva solo un modo l’Italia delper farsi perdonare la delusione cocente dei Giochi Olimpici di Tokyo con l’eliminazione ai quarti per mano della Serbia: vincere l’Europeo… in Serbia. Non capita praticamente mai, alle Nazionali che escono con le ossa rotte dai Giochi di avere una seconda possibilità ma il folle calendario dettato dal Covid quest’anno ha offerto alle azzurre l’opportunità di rifarsi piazzando l’Europeo subito dopo i Giochi. E l’Italia, si è rifatta salendo sul gradino più alto del podio alla Stark Arena di Belgrado, sconfiggendo la Serbia di fronte a 20.565 spettatori che speravano nel tris da parte delle ragazze di coach Zoran Terzic. Le azzurre, in finale, sono state impeccabili e si sono imposte per 3-1 (24-26; 25-22; 25-19; 25-11), avendo la meglio su quella che fino a poche ore fa era la loro bestia nera e tornando ...

