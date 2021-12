Volley femminile | Champions League | Novara espugna Mosca Dinamo travolta | terza vittoria

(Di giovedì 23 dicembre 2021)prosegue la sua marcia perfetta nella2021-2022 die travolge lacon un secco 3-0 (25-20; 25-21; 25-23) nell’incontro che ha posto fine al girone d’andata della fase a gironi. Le Zanzare si sono imposte in trasferta,ndo un campo sempre ostico in ambito internazionale. Le piemontesi hanno così infilato laconsecutiva dopo quelle ottenute nell’ultimo mese contro Dukla Liberec e THY Istanbul, rafforzando il primo posto nella classifica della Pool C: 3 successi (9 punti, neanche un set perso) e vantaggio nei confronti delle russe, ferme a 2 affermazioni (5 punti). Le vice campionesse d’Italia hanno così compiuto un passo in avanti importante verso ...

Advertising

sportface2016 : #volley #CLvolleyW 2021/2022; #Novara vince 3-0 a #Mosca ed è prima nel girone - news_rimini : Volley A2 femminile, Omag MT: il 26 derby romagnolo contro la Teodora Ravenna - San Giovanni in Marignano - Sport… - carle08 : RT @OA_Sport: #VOLLEYFEMMINILE Dalle lacrime di Tokyo all'estasi di Belgrado: la rivincita delle azzurre contro la Serbia nella Finale degl… - quelloconlat : Quant'è bello il volley femminile russo - OA_Sport : #VOLLEYFEMMINILE Dalle lacrime di Tokyo all'estasi di Belgrado: la rivincita delle azzurre contro la Serbia nella F… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley femminile

... in cui la squadra polacca non aveva incrociato direttamente la Imoco ma se l'era comunque vista con una rappresentante del nostro. Nello specifico Novara: a fine novembre la Igor ...... COME SEGUIRE LA SFIDA DI CHAMPIONS LEAGUE Segnaliamo agli appassionati che per questa edizione 2021 - 22 la Champions League disarà visibile in esclusiva sulla piattaforma a ...Novara prosegue la sua marcia perfetta nella Champions League 2021-2022 di volley femminile e travolge la Dinamo Mosca con un secco 3-0 (25-20; 25-21; 25-23) nell'incontro che ha posto fine al girone ...La cronaca di Dinamo Mosca-Igor Novara, sfida della Cev Champions League 2022 di volley femminile: l'Igor vince 3-0 ed è prima nel girone ...