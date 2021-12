Volley femminile | Champions League | Conegliano liquida il Chemik Police | vittoria in trasferta e quarti più vicini

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 dicembre 2021)si riscatta prontamente dalla delusione maturata domenica pomeriggio nella Finale del Mondiale per Club. Le Pantere, sconfitte dal VakifBank Istanbul nell’atto conclusivo della rassegna iridata e detronizzate dal tetto del pianeta, hanno travolto ilnel match valido per la terza giornata della fase a gironi della2021-2022 di. Le Campionesse d’Europa si sono imposte in Polonia con uno schiacciante 3-0 (25-21; 25-19; 25-11) e hanno così infilato la terzaconsecutiva nella massima competizione continentale. La corazzata veneta ha sfoderato tutto il suo potenziale ine ha vinto quello che era a tutti gli effetti uno scontro diretto al vertice della Pool E: ora ...